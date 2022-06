Mit mehr als 90 km/h im Stadtgebiet unterwegs

Führerscheine abgenommen

Sowohl eine 55-jährige Klagenfurterin, als auch ein 20-jähriger Kroate, der in der Landeshauptstadt lebt, waren mit mehr als 90 km/h am Tacho unterwegs. „In dem Bereich ist eine Höchstgeschwindigkeit von maximal 50 km/h erlaubt“, so ein Polizist.