Marathon-Sieger lief Minute in falsche Richtung

Was für ein Albtraum! Beim Stockholm-Marathon ist das Spitzen-Trio Felix Kirwa (Kenia), Merhawi Kesete (Eritrea) und Anbesa Tesfaye (Äthopien) am Samstag auf einen falschen Streckenabschnitt abgebogen und vergab dabei im Kampf um den Streckenrekord wertvolle Zeit. Der Fehler wurde erst bemerkt, als die Läufer schon eine Minute lang in die falsche Richtung gelaufen waren.