110 Kilometer durch den Nationalpark Hohe Tauern

110 km, 6.500 Höhenmeter, durch drei Bundesländer, vorbei an 14 Gletschern, umgeben von rund 300 Gipfeln mit mehr als 3.000 Metern Höhe - der Grossglockner ULTRA-TRAIL 110 zählt zu den anspruchsvollsten, aber auch landschaftlich reizvollsten Ultra-Trails der Alpen und gilt zurecht als die Königsdisziplin des Events. Die Tour auf der Glocknerrunde verläuft durch den Nationalpark Hohe Tauern rund um den imposanten Großglockner. Das technisch schwierige Terrain und die wechselnden Bedingungen im hochalpinen Gelände verlangen den Läufern einiges ab - sowohl physisch als auch psychisch. So liegen vier Passagen auf über 2.500 Metern Höhe. Wechselhafte Wetterverhältnisse und die Nacht kommen als Herausforderungen hinzu. Die 110 Kilometer können auch in diesem Jahr wieder allein oder im Zweier-Team (GGUT/2) bewältigt werden.