„Können nicht billiger verkaufen, als einkaufen“

Die Preiserhöhungen in der Gastronomie erregen die Gemüter: Zehn Euro und mehr ist bereits vereinzelt für ein Glas Aperol Spritz zu bezahlen, Speisen kosten im Regelfall bereits zwischen 15 und 20 Euro: „Der Wareneinkauf ist für uns deutlich teurer geworden, auch die Energiekosten sind gestiegen - und da wir keine Servier-Roboter wollen, ist auch der Faktor Mensch ein großer Kostenfaktor in der Gastronomie“, sagt Wiens Wirtschaftskammer-Gastro-Obmann Peter Dobcak in „Nachgefragt“ mit Gerhard Koller.