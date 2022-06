Fahrradfahren als großartiger Wirtschaftsboost

2019 betrug die direkte Bruttowertschöpfung des Fahrrads 1.762,6 Millionen (rund 1,8 Milliarden) Euro. Damit wird in der Radwirtschaft mehr Wertschöpfung als im Straßenbau generiert bzw. das Doppelte dessen, was im Sektor Forschung und Entwicklung erwirtschaftet wird. Unter Berücksichtigung der Vorleistungen in der vorgelagerten Wertschöpfungskette (indirekte Effekte in Höhe von 854 Mio. Euro) sowie der Einkommenseffekte in der nachgelagerten Wertschöpfungskette (induzierte Effekte in Höhe von 278,2 Mio. Euro), erhöht sich der gesamtwirtschaftliche Wertschöpfungseffekt des Fahrrads in Österreich auf 2.895 Mio. Euro (rund 2,9 Mrd. Euro). Damit ist die Radwirtschaft in ihrer gesamtwirtschaftlichen Bedeutung so groß wie der Telekommunikationssektor.