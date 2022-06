Uber-Österreich-Chef beklagt Taxifahrer-Mangel

Der Fahrdienstvermittler will aber weiter in Österreich bleiben. „Es ist ein wichtiger Markt für uns. Derzeit wird das Geschäft in Wien, Salzburg und Graz ausgebaut. Es gibt noch keinen Zeitplan für einen Start in Linz und Innsbruck“, sagte der Uber-Österreich-Chef. Taxiunternehmer in Österreich zahlen Uber im Schnitt 15 Prozent des Fahrpreises als Provision für die Vermittlung. Diese Provision kann bis auf neun Prozent sinken.