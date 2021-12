„Lex Uber“: Taxler ziehen vor Verfassungsgericht

Alleine in Wien gibt es rund 5000 angemeldete Taxis, rund 30 Prozent sind laut Schätzung der Taxler, die vor den VfGH ziehen, ohne Vermittlungs- und Kommunikationsplattform unterwegs. 1600 Taxis fahren bei 40100, 500 Taxis für 31300 und 800 für Free Now. Wie viele Fahrer des Fahrdienstvermittlers Uber hier tätig sind, verrät das Unternehmen auf Anfrage nicht. Nur so viel: Vor der Novelle seien es alleine in Wien 3000 Fahrer gewesen, nunmehr seien es österreichweit „signifikant weniger“; Uber fährt außerhalb Wiens nur in Graz und Salzburg.