Taxi ohne Taxameter: Uber & Co. starten Offensive

Ab Montag ist in Österreich erstmals das Taxifahren ohne Taxameter erlaubt. Das Taxi- und Mietwagengewerbe wurde per Jahresbeginn zusammengelegt, alle Fahrer brauchen nun einen Taxischein. Die Vermittlungsplattformen Free Now und Holmi bauen nun ihr Angebot in Wien aus. Auch Uber kündigte eine Offensive in Wien und Salzburg an.