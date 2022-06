Ballern wie früher mit „Warhammer 40,000: Boltgun“

„Boltgun“ verspricht eine „perfekte Mischung“ aus „Warhammer 40,000“ und dem klassischem, schnellen Gameplay und Look von Shootern der 90er-Jahre. Der Singleplayer-Titel lässt Spieler in die Haut eines kampferprobten Space Marines schlüpfen, der sich in einer über die gesamte Galaxie erstreckenden Mission den Dämonen des Chaos entgegenstellen muss.