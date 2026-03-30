Großes Danke

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Fußball National
30.03.2026 08:16
Eine Kolumne von „Krone“-Sportchef Peter Moizi
Eine Kolumne von „Krone“-Sportchef Peter Moizi(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport
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Informativ, spannend und unterhaltsam. Ein Fernseh-Höhepunkt für Fußball-Fans zwischen den Länderspielen. Ab 20.15 Uhr wird heute das Geheimnis auf krone.tv gelüftet – wer wird zum „Krone“-Fußballer des Jahres gekürt? Wer triumphiert in der Damen-Wertung? Wie heißt der Trainer des Jahres? Die Fans wählten ihre Helden, auch bei der 59. Auflage waren die Teilnahme und die Begeisterung riesig.

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Die seit 1967 jährlich über die Bühne gehende Fußballerwahl der „Krone“ zählt längst zu den Klassikern im rot-weiß-roten Sport. Rund 1,2 Millionen Stimmen wurden abgegeben, der Großteil davon im „Oldschool-Verfahren“ – also Stimmzettel aus der „Krone“ ausschneiden, ausfüllen und einschicken. Zum Einsendeschluss trudelten Hunderte Pakete mit Stimmzetteln, Zeichnungen und Briefen ein. In Zeiten des Internets und der Schnelllebigkeit gibt es wohl kein schöneres Kompliment. Ein riesiges Danke an unsere Leserinnen und Leser! Stolz können auch die Champions sein – denn um vom Anhang gewählt zu werden, müssen nicht nur die sportlichen Leistungen passen, sondern auch die Beliebtheitswerte. Nur dieses Gesamtpaket macht den perfekten Fußballer des Jahres aus.

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