Einige Fragezeichen und ein weiterer Fix-Ausfall

Vor dem Testspiel gegen Südkorea gibt es beim österreichischen Nationalteam einige Fragezeichen und einen weiteren Fix-Ausfall.
Die gestrige Einheit im Wiener ÖFB-Campus machten David Alaba, Xaver Schlager und Konrad Laimer geschlossen mit – Ersterer wird auch morgen gegen Südkorea fix nicht zum Einsatz kommen: „Das wäre fahrlässig – nicht nur aus unserer Sicht, sondern auch für Real Madrid“, hatte sich Teamchef Ralf Rangnick nach dem 5:1 über Ghana festgelegt.
Laimer fraglich
Und auch was Laimer und Schlager – für den Leipzig-Legionär wäre es der bereits 50. Einsatz für Rot-Weiß-Rot – betrifft, hat sich der Deutsche längst festgelegt: „Wir brauchen sie nicht zu testen, wissen, was wir an ihnen haben.“
Max Wöber, der seit längerer Zeit mit muskulären Problemen zu kämpfen hat, ist bereits aus dem Camp abgereist – ein Einsatz kam für ihn ohnehin nicht infrage. Er muss nun in den Wochen bis zur Endrunde hoffen, im Dress von Werder Bremen wieder matchfit zu werden.
Tobias Lawal verpasste ebenfalls die gestrige Einheit: Dem Genk-Torhüter machen Adduktorenprobleme zu schaffen. Hingegen spulte Marcel Sabitzer eine individuelle Einheit ab, er soll aber morgen auflaufen. Individuell trainierte auch Alessandro Schöpf, der erst am Donnerstag und nicht voll fit zum Team gestoßen war.
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