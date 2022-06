Regierung setzt mangelhaftes Tierschutzpaket durch

In der von Türkis-Grün geplanten Reform des Tierschutzgesetzes, die bis 1. Juni in Begutachtung war, ist das Verbot der Vollspaltenböden nicht enthalten; zusätzlich soll die dauernde Anbindehaltung bei Rindern bis 2030 möglich sein. Tierschutzorganisationen haben deshalb den Regierungsentwurf scharf kritisiert. „Krone“-Tierexpertin Maggie Entenfellner dazu: „Österreich heftet sich gerne auf die Fahnen, beim Tierschutz weit vorne zu sein, was einem Faktencheck nicht immer standhält. Die Gesetze dazu werden nur alle paar Jahre evaluiert, die Chance auf Veränderung müsste also genützt werden!“