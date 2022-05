Tierwohl? „Ich kümmere mich um meinen Kernbereich“

Ihre erste Angelobung ist geplatzt, weil Sie an Corona erkrankt sind. In der gleichen Woche sagt Bundeskanzler Karl Nehammer auf dem ÖVP-Parteitag: „So viele Viren in einem Raum. Aber jetzt kümmert es uns nicht mehr.“ Was haben Sie sich dabei gedacht?

Ich habe das erst im Nachhinein gehört, und der Bundeskanzler hat sich dazu geäußert. Damit ist für mich die Sache erledigt.