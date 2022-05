SPÖ will Tierschutzgesetz schon im Juni reparieren

In dem Gesetzesantrag, über den am Donnerstag abgestimmt wird, fordert die SPÖ das Aus für Vollspaltenböden: Ab 2023 soll demnach die Neuerrichtung dieser Stallformen verboten sein. Alte Ställe sollen ab 2026 nicht mehr erlaubt sein. Um die Bauern beim Umstieg wirksam zu unterstützen, müsse es bei den Agrarförderungen einen entsprechenden Schwerpunkt geben, fordert die SPÖ. Mit den richtigen Förderungen sei so innerhalb bis 2027 ein völliges Aus von Vollspaltenböden in Österreich möglich.