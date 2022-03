Türkise Blockade für Fortschritt im Tierschutz

Insider wissen, dass man sich aber selbst bei der ÖVP intern nicht einig ist, was die Haltung zum Tierschutz betrifft. So manches Parteimitglied wäre durchaus für mehr zu haben. Fest steht allerdings, dass die Türkisen derzeit blockieren, während die Grünen für Verbesserungen wären. Für eine erfolgreiche Novellierung des Gesetzes braucht es allerdings die ÖVP an Bord.