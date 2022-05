Tierschützer hoffen auf Neuverhandlung der Gesetze

Ein finales Verbot der permanenten (!) Anbindehaltung für Rinder erst 2030, das angebliche „Aus für den Vollspaltenboden“ ein reiner Etikettenschwindel - die Ergebnisse der Sitzung der Tierschutzkommission vergangene Woche lösten heftige Kritik bei der Opposition und zahlreichen Tierschützern aus. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne), der auch für den Tierschutz zuständig ist, bestätigte einmal mehr, dass man in einer Koalition mit der ÖVP Kompromisse finden müsse, und es in puncto Tierwohl in der Landwirtschaft an den Türkisen scheitere.