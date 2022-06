Vermisst, verstoßen, heimatlos: Tiere in Not

Findling

In Aigen-Schlägl wurde die schüchterne Margarete gefunden und ins Linzer Tierheim gebracht. Von dort holte sie niemand ab, und so sucht die neun Monate alte Samtpfote neue, verständnisvolle Halter. Margarete braucht Zeit, um Vertrauen zu fassen, als Einzelprinzessin fühlt sie sich am wohlsten. Eine Möglichkeit zum Freigang sollte vorhanden sein. Tel.: 0732/ 24 78 87.