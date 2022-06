Heisl und Gsindl: Die Politik ist kein Bierzelt!

Wir wollen Politiker und keine Bierzelt-Amateure!

Egal, ob Heisl oder Gsindl: Für einen jeden Außenstehenden ist das mal wieder ein Beweis dafür, wie es in der Politik so zugeht. Kein Wunder, dass das Vertrauen in unsere Verantwortungsträger so im Keller ist. Denn: das Amt des Politikers ist ein Würdenamt. Wir bräuchten auch Verteter, die dieser Anforderung gerecht werden. Und keine Bierzelt-Animateure, die für einen billigen Lacher etwas von der Rednerbühne rülpsen.