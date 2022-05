„Heisl“-Sager: Experten fühlen sich beleidigt

Der Bezirksvorsteher von Wien-Donaustadt, Ernst Nevrivy, ist dafür bekannt, aus seinem Herzen keine Mördergrube zu machen. Mit seinem „Heisl“-Sager am SPÖ-Parteitag hat er zuletzt für gehörigen Wirbel gesorgt. Nevrivy bezeichnete Aktivisten, die sich gegen die geplante Stadtstraße in Wien stellen, als „Heisln“, die Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) beleidigen würden. Die Experten, deren offener Brief zum Thema Stadtstraße der Stein des Anstoßes war, fühlen sich nun hingegen selbst beleidigt ...