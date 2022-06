Wie Wiens jüngere Bevölkerung wirklich tickt

Jugend realistischer, als „erwachsene Rote“ glauben

Antworten auf diese Fragen gibt eine aktuelle Studie der T-Factory Trendagentur in Kooperation mit dem Institut für Jugendkulturforschung. Die Trendforscher haben die Bevölkerung im Alter von 16 bis 29 Jahren genauer unter die Lupe genommen und kommen zu überraschenden Ergebnissen. So sind die größten Sorgen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen nicht der Klimawandel, sondern die steigende Inflation und der Krieg in der Ukraine.