Kärntner Konzern fordert Lösung für Gas-Problem

Von russischem Gas abhängig

Mittlerweile sind mehr als 2900 Mitarbeiter beim Kärntner Konzern beschäftigt. Zu den Geschäftsfeldern zählen die Produktion von Zement, Beton, Kalk, Industriemineralien, Rohrsystemen. Die Holding hat 49 Niederlassungen in 22 Ländern, die USA gelten als umsatzstärkstes Land außerhalb von Europa. In Russland machte der Konzern nur 0,4 Prozent des Umsatzes: „Aber wir benötigen russisches Gas. Was passiert, wenn gar kein Gas mehr geliefert wird? Die Regierung muss mit den Konzernen reden. Wir brauchen eine Lösung. Die Deutschen sind uns weit voraus. In Peggau wird bereits 40 Prozent der Gasmenge durch Holzstaub ersetzt. Aber die Umstellung dauert Jahre.“