„Der Aufstieg“ entführt Leser in die Todeszone

In einem Gespräch mit Lektorin Regine Schmitt verriet Amy McCulloch, die in Großbritannien geboren, in Ottawa, Kanada aufwuchs und heute in London lebt, dass sie, als sie vor einigen Jahren selbst mit dem Bergsteigen begann, sofort wusste, dass es am Ende ein Buch geben würde. Sie wusste aber nicht genau, wie dieses Buch aussehen sollte, bis sie in Nepal und am Manaslu ankam. Die Autorin liebt Abenteuer, Reisen und Bergsteigen und bestieg 2019 als jüngste Kanadierin den 8163 Meter hohen Manaslu im Himalaya.