Musk, Bezos und Gates verloren 115 Mrd. US-Dollar

Der größte Teil des Vermögens von Musk und Bezos ist in Aktien von Tesla und Amazon gebunden. Musk hält dem Bericht nach aktuell einen Anteil von 15,6 Prozent an Tesla im Wert von etwa 122 Milliarden Dollar, nachdem die Aktien des Elektroautoherstellers in diesem Jahr um fast 37 Prozent gefallen sind.