„Konnten nicht zusehen, wie sie nebenan stirbt“

Es war wohl in sprichwörtlich letzter Sekunde, als die Frau von einem Nachbarn und ihrem Bruder gefunden wurde. Sie lag kaum ansprechbar am Boden ihres Hauses in Deutsch-Wagram im Bezirk Gänserndorf und musste anschließend mehrere Tage auf der Intensivstation verbringen. Eine dramatische Situation, deren Eintreten die Bewohner jedoch bereits seit längerem befürchtet hatten.