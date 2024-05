Burgenländer spielt Jackson-Chauffeur in Film

Ein Superstar, der trotz Millionen von Fans auf der ganzen Welt einsam war – Michael Jackson. An der Seite von „Jacko“ war stets sein Chauffeur. In diese Rolle schlüpfte der burgenländische Filmproduzent Norbert Blecha, der für das cineastische Projekt „A Gift From God“ seiner französischen Kollegin Liana Marabini selbst vor der Kamera stand. Drehort war Menton, eine Stadt mit Charme an der Côte d‘Azur. „Eigentlich spielt der Film in Los Angeles. Die Palmenkulisse und das Flair in Menton kommen der US-Metropole sehr nahe“, sagt Blecha.