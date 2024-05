Manövriert sich Österreich damit ins Abseits?

Arbeitstage von 15 Stunden sind für Bäckermeister Wolfgang Fitz von der Schwanenbäckerei in Wolfurt keine Seltenheit. Der „Vorarlberg Krone“ hat er kürzlich Einblick in seinen Arbeitsalltag gegeben. Dabei erzählt er, wie sehr die Bürokratie ihn mittlerweile vereinnahmt. Nachdem er sechs Stunden in der Backstube gestanden ist, gilt es, den Bürokram abzuarbeiten, schließlich gibt der Gesetzgeber unzählige Dokumentations-, Informations-, Veröffentlichungs- und Meldepflichten vor.