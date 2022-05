Wie aus Müll ein wertvoller Rohstoff entsteht

Kärntner Unternehmen an der Spitze

„Steinbeis Polyvert“, so der etwas sperrige Name des Unternehmens, das sich seit 30 Jahren mit Kunststoff-Recycling beschäftigt und heute zu den führenden Unternehmen in Europa zählt. Die vormalige „Kruschitz GmbH“ wird sukzessive modernisiert und ausgebaut. Völkermarkt wird als Firmenzentrale und als Standort erweitert; 30 Millionen Investition stehen an.