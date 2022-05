Geschliffen, gesät oder gereinigt aus einer Hand

Spezial-Mähdrescher in der Warteschleife

„Wir sind sehr stark abhängig vom Wintersport-Markt“, sagt von Boxberg. Die letzten zwei Jahre, in denen auch der Tourismus unter enormen Einschränkungen gelitten hatte, waren deshalb auch für Wintersteiger nicht einfach gewesen. „Doch die Kunden holen nach, was sie ausgelassen haben“, stellt Finanzchef Harold Kostka fest. „2022 wird ein richtig gutes Jahr“, unterstreicht von Boxberg.