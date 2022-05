Lobau-Besetzer kommen immer wieder

Ein Lobau-Camp, das sich nicht in der Lobau befindet. Eine Frau, die vor der SPÖ-Zentrale in der Löwelstraße hungert, bis der Bürgermeister mit ihr redet, obwohl der bekanntlich im Rathaus sitzt. Jetzt die erneute Besetzung der Baustelle in der Hausfeldstraße - mit einer erschreckenden Optik. Die Demonstranten gegen Stadtstraße und Lobautunnel (längst abgesagt) waren gekleidet wie die Wärter der brutalen Netflix-Serie „Squid Game“.