„Die Gäste sind anspruchsvoller geworden“

Die Bristol Bar im legendären Ringstraßenhotel Bristol zählt zu den ersten typischen „American Bars“ in der Bundeshauptstadt. Schon seit über 130 Jahren zieht die Dandy-Atmosphäre nicht nur Reisende, lokale und vielseitige Gäste an, sondern auch hochkarätige Größen an. Schließlich haben hier schon Catherine Deneuve, Woody Allen oder Paul Mc Cartney ihre Drinks eingenommen.