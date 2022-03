Nächstes Lobau-Protestcamp mutiert zur Partyzone

Seit mehr als sieben Monaten wird nun schon gegen den ohnehin abgesagten Lobautunnel, aber auch gegen den längst beschlossenen Bau der Wiener Stadtstraße in Form von illegalen Camps in der Donaustadt protestiert. Doch während die Stadtregierung die besetzte Baustelle neben der U2-Station Hausfeldstraße Anfang Februar von der Polizei räumen ließ, ist die Baustelle in der Hirschstettner Straße 44 aktuell noch immer besetzt - wir berichteten.