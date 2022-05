Formel-1-Legende Räikkönen gibt NASCAR-Cup-Debüt

Er ist zurück im Motorsport! Nachdem er seine Formel-1-Karriere vergangenen Dezember an den Nagel gehängt hatte, kehrt Kimi Räikkönen nun zurück auf die Rennstrecke. Im Rahmen des „Project 91“ von Trackhouse gibt der Finne am 21. August in Watkins Glen sein Debüt in der NASCAR Cup Series.