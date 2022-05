Formel 1: Hamilton hat Angst vor „Auf und Ab“

Zuletzt in Barcelona hatte sich der Brite nach einem Unfall zu Beginn von ganz hinten bis auf den fünften Rang vorgearbeitet hatte. Auf einen weiteren Sieg wartet der 103-malige Grand-Prix-Gewinner schon seit 5. Dezember der Vorsaison. In diesem Jahr kam er als Dritter beim Auftakt in Bahrain nur einmal aufs Podest.