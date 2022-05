Bub (2) bestellte mit Mamas Handy Fast-Food-Gelage

Lieferantin kam mit riesigem McDonalds-Sackerl

Seltsam: Zwar nutze sie DoorDash bisweilen, um ihren anderen beiden Kindern Mittagessen bringen zu lassen. An diesem Tag habe sie ihnen aber Jausenbrote eingepackt, erinnert sich Golden. Als wenig später ein Auto in der Einfahrt stand, dämmerte ihr, was geschehen war. „Gerade als ich mit Barrett auf der Veranda gespielt habe, hielt ein Auto an. Ich ging hin - und die Lieferantin holte ein riesiges McDonald's-Sackerl heraus.“ Darin enthalten: nicht weniger als 31 Cheeseburger.