„Verbrecher“: Neuer Wirbel um MFG-Politikerin

Dabei sollte die Lokalpolitikerin es schon besser wissen. Im Vorjahr, konkret am 21. Oktober, hatte sie ebenfalls in einem Posting Krankenhauspersonal als „Verbrecher“ tituliert und auch jeder, der sich für die Impfwerbung stark mache, sei ein solcher. Nachdem sich Mediziner zu einer Klage zusammengeschlossen hatten, kam der Widerruf und eine Entschuldigung. Doch 14 Ärzte klagten und am Ende gab´s einen außergerichtlichen Vergleich. Die Politikerin sollte etwa 2000 Euro für wohltätige Zwecke spenden.