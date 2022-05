Hammer-Gerücht! Was läuft mit Glasner und Real?

Stimmt schon: Real hat derzeit wohl überhaupt keinen Grund, akut über einen Trainerwechsel nachzudenken - Carlo Ancelotti hat eben erst die Meisterschaft fixiert und wird womöglich am Samstag auch noch den Champions-League für die „Königlichen“ abstauben. Alles paletti also beim Klub von David Alaba. Allerdings: Ancelotti wird im Juni 63 und auch nicht jünger. Und: Real betreibt auch für die Trainerposition eine eigene Scoutingabteilung und sondiert praktisch ständig den Markt. Wenig überraschend, dass sich Glasner mit dem Auftritt der von ihm betreuten Frankfurter Eintracht in die Auslage gecoacht hat. Vor allem, dass er die Eintracht in beeindruckender Manier Reals Erzrivalen Barca aus dem Bewerb kickte, scheint Eindruck hinterlassen zu haben.