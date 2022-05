Geldregen für Glasner und Eintracht Frankfurt

Nach dem 5:4-Sieg im Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers brachen bei den Frankfurtern und ihren Fans alle Dämme. Und der Klub casht nun richtig ab: Mit dem Finalsieg nimmt der Klub von Trainer Oliver Glasner an Startgeldern und Prämien in der Europa League ganze 22,15 Millionen Euro ein. Außerdem kommen noch die Beiträge, die sich nach dem UEFA-Klub-Koeffizienten (ca. 3,5) und dem Anteil am sogenannten Marktpool der Bundesliga (ca. 6) richten, hinzu.