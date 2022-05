Rodauner Anrainer arbeiten an eigenem Stromnetz

Bürger als Produzenten, Händler und Abnehmer

Anrainer Norbert Scheele fast das Konzept so zusammen: „Mitglieder der Energiegemeinschaft können gemeinsam Energie erzeugen, verbrauchen und untereinander handeln.“ Dabei werden nicht nur Privathaushalte angesprochen, auch öffentliche Einrichtungen können sich anschließen. Scheele: „Man kann sich das so vorstellen: Sind mehrere Häuser und eine Schule mit Fotovoltaikanlagen ausgestattet, dann können die Häuser am Tag, während die Bewohner in der Arbeit sind, die Schule mit Strom versorgen und an den Wochenenden umgekehrt.“