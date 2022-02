Stromtarife kosten schon mehr als das Dreifache!

Heuer haben bereits 43 Energieanbieter den Strompreis angehoben bzw. eine Erhöhung angekündigt. Die Bandbreite liegt dabei laut E-Control zwischen plus sechs Prozent bis zu plus 243 Prozent bei einem regionalen Anbieter in der Steiermark. Umgerechnet auf einen Durchschnittshaushalt, bedeutet dies Mehrkosten von jährlich bis zu satten 886 Euro.