Öffis, Gebühren: Kommt der nächste Preishammer?

Die Fernwärme prüft eine Preiserhöhung – wir berichteten. Doch die extrem hohen Energiepreise bringen auch viele andere städtische Versorger unter Druck. Ob und in welchem Ausmaß die Teuerungen an die Wiener direkt weitergegeben werden, ist in erster Linie eine politische Entscheidung. Wir haben nachgefragt. So sieht der aktuelle Stand aus: