OÖ: Ein Glas Wasser mit Zitrone um stolze 3,20 €

Wirtesprecher versteht Aufregung nicht

Wirtesprecher Thomas Mayr-Stockinger versteht die Aufregung nicht: Auch Leitungswasser verursache Kosten. Er selbst verlangt in seinem Gasthaus in Ansfelden 1,40 Euro für 0,5 Liter. Mayr-Stockinger ist hier in prominenter Gesellschaft: Im Weißen Rössl am Wolfgangsee kosten 0,25 Liter 80 Cent – immerhin handelt es sich laut Speisekarte um „Granderwasser“. Das gibt es auch im Thalhammer’s am Badesee in Feldkirchen – 0,3 Liter schlagen mit 1,50 Euro zu Buche.