Riesige Bau-Projekte sorgen für Wirbel

Denn ein heikler Punkt sollte ursprünglich durchgewunken werden: eine Flächenwidmung, die es in sich hat. Wie berichtet, sollen im Ortsteil Traidersberg zwei Fotovoltaik-Anlagen entstehen - und zwar auf der grünen Wiese, in der Gesamtgröße von 27 Hektar. Doch überraschend nahm die SPÖ mit Ortschefin Anita Weinkogl an der Spitze den unangenehmen Punkt von der Tagesordnung.