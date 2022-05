Riesige Geflügel-Mast stinkt Fehringern gewaltig

Zwei Stallgebäude sowie eine Hackschnitzelanlage wollen die Landwirte Anton und Eva Reicher in Johnsdorf-Brunn bei Fehring in der Nähe des Bahnhofs Fehring errichten. Auf den Dächern sollen zudem Fotovoltaik-Anlagen angebracht werden. Pro Stall ist eine Fläche von 1800 m² angedacht. Darin sollen zu Spitzenzeiten rund 28.000 Hühner Platz haben; meist werden es etwa 19.000 Stück sein. Angeliefert werden die Tiere als junge Küken. Neun Wochen verbringen sie am Betrieb, bevor sie weiterverkauft werden. Am 17. Mai wird es zum Projekt eine Bauverhandlung auf den geplanten Baugrundstücken geben. Gutachten liegen vor, Einwände können bis dahin eingebracht werden.