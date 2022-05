„Der Wolf hat keinen Platz!“

Kein ruhiger Sommer für den Wolf

Landwirtschaftskammer-Präsident Huber erwartet sich einen “blutigen Almsommer„: “Ich hoffe, dass der erste Wolf in Kärnten erlegt wird und ich stelle mich schützend vor jeden Jäger." Das Thema wird also zunehmend emotional. Und es dürfte auch in den Wahlkampf Einzug halten.