Zwei Mädchen standen einem Wolf gegenüber!

Nach dem Einkaufen sind die beiden Mädchen in Feistritz an der Gail über eine Wiese nach Hause gelaufen, als ein Wolf aus einem nahen Wald auf sie zukam. „Es ist nichts passiert, trotzdem waren meine Kinder verschreckt“, erzählt der Vater der beiden Mädchen der „Krone“, der keine Sekunde an den Angaben seiner beiden Töchter zweifelt.