Jugendliche Spritztour endete im Krankenhaus

Eine nächtliche Spritztour von fünf Jugendlichen nahm in der Nacht auf Montag im Stadtgebiet Villach ein tragisches Ende. Der führerscheinlose Lenker (14) brachte sich und weitere Insassen in Lebensgefahr.
Ein 14-jähriger Syrer nahm in der Nacht auf Montag gegen 2 Uhr ohne Erlaubnis das Auto seiner Mutter, um mit weiteren vier Jugendlichen im Alter von 15 Jahren einen nächtlichen Ausflug zu unternehmen. Dabei fuhr er im Stadtgebiet von Villach auf der Triglavstraße stadtauswärts.
Zu schnell unterwegs
„Noch im Stadtgebiet Villach verlor der Lenker aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über den Pkw, kam ins Schleudern, kollidierte mit einem Zaun und in der Folge frontal mit einem Baum“, so die Polizei.
Die Jugendlichen konnten sich selbst aus dem Pkw befreien, zwei von ihnen erlitten schwere Verletzungen. Die anderen kamen mit leichten Verletzungen davon. Nach Erstversorgung wurden sie ins LKH Villach gebracht.
