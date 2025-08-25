Zusammenhelfen: Landjugend gestaltet Ortsplatz neu

„Sinnvoll betätigt“ hat sich die Landjugend St. Margareten im Rosental: Landkarte, Überdachung, Sitzgelegenheit und Brunnen am Schellanderplatz wurden neu gestaltet!
Einen herrlichen Rundblick bietet der Schellanderplatz mitten im Ortszentrum der östlichsten Rosentaler Gemeinde. „Vor inzwischen 30 Jahren wurde der Platz mit einem Brunnen und einer künstlerischen Landkartenansicht von St. Margareten und den umliegenden Ortschaften errichtet“, erklärt Ortschef Helmut Ogris. Aber: „Nichts hält ewig! Vor allem, wenn es um die Außengestaltung geht, der Verwitterungsprozess ist dann deutlich schneller.“
Und die Sache kam ins Rollen, als sich Vertreter der örtlichen Landjugend spontan bereit erklärten, das Projekt in die Hand zu nehmen – von der Planung bis zur Fertigstellung.
„Wir haben in unseren Reihen einige, die über das nötige Fachwissen verfügen“, ist Obmann Gregor Fheodoroff stolz: „Was das Anpacken anbelangt, ist sowieso die gesamte Gruppe mit aktuell fast 80 Mitgliedern stets parat.“
Zuerst wurden sämtliche Pflastersteine entfernt, um die Halterungen für die Überdachung der Gemeindetafel ordnungsgemäß zu verankern. Nun folgt eine Dorflandkarte, außerdem eine neue Tisch-Bank-Kombination. Auch der Dorfbrunnen wird erneuert: In der Fassbindergemeinde freilich mit zwei Halbfässern. Die entstandenen Kosten von 13.000 Euro teilen sich Gemeinde und Kleinprojektförderung des Landes 50:50 auf.
Ende September soll der neue Schellanderplatz eröffnet werden, die Neugestaltung wird als Beispiel für „sinnvolle Tätigkeit“ beim Projekt „Tat.Ort Jugend – Landjugend nicht zu (s)toppen!“ eingereicht.
Kommentare
