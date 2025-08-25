Zusammenhelfen: Landjugend gestaltet Ortsplatz neu

Einen herrlichen Rundblick bietet der Schellanderplatz mitten im Ortszentrum der östlichsten Rosentaler Gemeinde. „Vor inzwischen 30 Jahren wurde der Platz mit einem Brunnen und einer künstlerischen Landkartenansicht von St. Margareten und den umliegenden Ortschaften errichtet“, erklärt Ortschef Helmut Ogris. Aber: „Nichts hält ewig! Vor allem, wenn es um die Außengestaltung geht, der Verwitterungsprozess ist dann deutlich schneller.“