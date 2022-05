„Auftrags-Boom, aber uns fehlt das Personal“

„Krone“: Herr Kinigadner, Sie beschäftigen in Ihrer Firma für visuelle Kommunikation sieben Mitarbeiter. Die Nachfrage würde weit mehr Leute vertragen?

Christian Kinigadner: Ja, wir könnten locker ein Drittel mehr Umsatz machen, denn in der Hotellerie und Gastronomie wird trotz Corona-Krise viel investiert. Doch uns fehlen vor allem Handwerker für Produktion und Montage. Ich glaube nicht, dass 1800 bis 2300 Euro netto so wenig sind. Mit dabei ist auch noch die private Fahrzeug-Nutzung und wenn es auch noch ein Handy sein soll, dann bitteschön.