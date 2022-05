Der Wahlkampf in Salzburg ist schon gestartet

Landeshauptmann Wilfried Haslauer zeigte sich in den vergangenen Tagen immer öfter in der Öffentlichkeit. Die Termine: stets angenehm und bürgernah. Ob bei der langen Nacht der Forschung, bei der 150-Jahr-Feier der Bürgermusik in Saalfelden am Samstag oder der Trachtenmusik in Eugendorf am Sonntag. Zum einen konnte sich der Landeschef in den vergangenen zwei Jahren natürlich coronabedingt wenig unters Volk mischen und sich präsentieren, und zum anderen stehen in weniger als einem Jahr wieder Landtagswahlen in Salzburg an.