Hunderte Jahre Brauchtum, ein Grund zum Feiern

Über zweitausend Musikanten aus dem ganzen Bundesland – und darüber hinaus – ließen am Samstag in Saalfelden und in Eugendorf die 150 Jahre alt gewordenen Musikkapellen hochleben. Während in Eugendorf die große 150-Jahr-Feier der Trachtenmusikkapelle am Samstag in die zweite Runde ging, fing die Bürgermusikkapelle Saalfelden gleichentags erst richtig an. Der Höhepunkt beider Orte: das gemeinsame Musizieren der Kapellen aus der Fremde.